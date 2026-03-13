انفجارات قوية تهزّ طهران

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان24)- هزّت سلسلة انفجارات قوية على فترات متقاربة طهران الجمعة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في إيران، وذلك في اليوم الـ14 من الحرب التي اندلعت بعد هجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وأدّت هذه الانفجارات التي وقعت حوالى الساعة 10,00 (6,30 بتوقيت غرينتش)، إلى اهتزاز شقتي اثنين من صحافيي فرانس برس الواقعتين على بعد كيلومترات في وسط وشمال طهران.

ولم تُعرف المواقع المستهدفة على الفور. وشاهد صحافي في فرانس برس عمودين من الدخان الأسود يتصاعدان فوق شرق المدينة وشمالا، رغم انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأمطار.

AFP