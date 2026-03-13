إيران تتعهّد برد "أكثر حدّة" على أي تظاهرات جديدة في البلاد

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة أنّ أي احتجاجات جديدة ضدّ السلطة ستواجَه برد "أكثر حدّة" من ذلك الذي قوبلت به التظاهرات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/يناير والتي أسفر قمعها عن مقتل آلاف الأشخاص.

وقال الحرس الثوري في بيان بثّه التلفزيون "اليوم، يسعى العدو الذي فشل في تحقيق أهدافه العسكرية في الميدان إلى بث الرعب وإثارة أعمال الشغب مجددا"، متوعّدا بـ"رد أكثر حدة من رد الثامن من كانون الثاني/يناير" في حال حدوث المزيد من الاضطرابات.

AFP