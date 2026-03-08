طقس العراق: زخات مطر مرتقبة وارتفاع تدريجي في الحرارة

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن الطقس سيكون صحواً غداً الاثنين، مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (10-8) كم وفي المطر (7-5) كم".

وقالت الهيئة في بيانٍ لها إن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 13، أربيل 14، نينوى وكركوك 16، الأنبار 17، صلاح الدين 18، بغداد وكربلاء المقدسة وواسط 19، النجف الأشرف والديوانية وديالى 20، بابل وميسان والمثنى 21، ذي قار22، البصرة 26".

وأضاف البيان أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات على العموم عن اليوم السابق".

وأشارت الهيئة إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".

موضحةً أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".