الإدارة الأميركية تعتزم شراء اسطولها الخاص من طائرات بوينغ لاستخدامها في ترحيل المهاجرين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الأربعاء أنها بصدد شراء أسطولها الخاص من طائرات بوينغ لاستخدامها في تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلافلين على منصة اكس، إن "هذه الطائرات ستمكن إدارة الهجرة والجمارك من العمل بفعالية أكبر، بما في ذلك استخدام مسارات طيران أكثر كفاءة".

وأضافت في رد على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست بشأن الصفقة "ستوفر هذه المبادرة الجديدة على دافعي الضرائب الأميركيين 279 مليون دولار".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن صفقة شراء ست طائرات من طراز 737 بقيمة 140 مليون دولار عُقدت مع شركة ديدالوس للطيران التي تأسست أوائل عام 2024، وليس عن طريق الشراء المباشر من صانع الطائرات الأميركي العملاق.

وامتنعت شركة بوينغ عن التعليق لدى اتصال وكالة فرانس برس بها.

ووضع ترامب وقف الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته خلال ولايته الثانية، متخذا عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من دخول المهاجرين عبر الحدود.

وفقا لمنظمة "هيومن رايتس فيرست"، فقد نفذت أكثر من 1700 رحلة ترحيل إلى عشرات الدول منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة في كانون الثاني/يناير.

وأثارت حملة ترامب التي تضمنت مداهمات نفذها عناصر وكالة الهجرة والجمارك انتقادات واسعة، ما استدعى العديد من الطعون القانونية والاحتجاجات في بعض الولايات والمدن التي يديرها الديموقراطيون.

وتقول الإدارة الأميركية إن أكثر من مليوني مهاجر غير نظامي غادروا البلاد منذ كانون الثاني/يناير، بينهم 1,6 مليون طوعا.

AFP