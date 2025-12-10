مديرية الدفاع المدني في سوران تعلن تسجيل 5 انهيارات جبلية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة، اليوم الأربعاء، أنها سجّلت خمسة انهيارات جبلية على الطرقات، وانهيار منزلين في قضاء سيدكان، مشيرةً إلى أن فرقها تعاملت مع جميعها.

وقال مدير الدفاع المدني، کاروان میراودلي، إن خطوط الاتصال الساخنة (115) تعمل باستمرار في إدارة سوران، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني يمكنها استقبال خمسة اتصالات في وقتٍ واحد.

وأكّد میراودلي في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن وزارة الداخلية زوّدت مديرية الدفعا المدني بجميع معدات الإنقاذ اللازمة، ولا سيما المركبات المستخدمة في إنقاذ المواطنين.

وتسببت سيول جارفة في قضاء جمجمال قرب السليمانية، بمقتل شخصين، هما امرأة ورجل مسن، وفق ما أعلن وزير الصحة في الإقليم سامان بززنجي.

وفي محافظة كركوك، أفاد مدير ناحية ليلان محمّد ويس عن وفاة طفلة مساء الثلاثاء بعدما جرفتها السيول قرب منزلها.

وتسببت السيول الأربعاء بانهيار جزء من جسر رئيسي في منطقة طوزخورماتو كان يربط بين كركوك وبغداد، وفق ما أفادت السلطات المحلية.