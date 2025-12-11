منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل، إغلاق مطار بغداد الدولي أمام الرحلات الجوية بشكل مؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم إغلاق مطار بغداد الدولي أمام الرحلات الجوية بشكل مؤقت نتيجة لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤيا"، مبينة انه سيتم الاعلام في حال تم افتتاح المطار أمام الرحلات بعد تحسن الاجواء".

وفي وقت سابق، من يوم امس الاربعاء، أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء جميع الرحلات المجدولة من مطار إسطنبول الدولي إلى مطار كركوك، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

وأفادت "الخطوط الجوية التركية"، أن "سوء الأحوال الجوية، وضعف الرؤية والرياح القوية مع هطول أمطار غزيرة، كانت السبب الرئيسي وراء إلغاء رحلاتها إلى مطار كركوك"، مشددة على أن قرار الإلغاء جاء حفاظاً على سلامة الركاب وطاقم الطائرة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستبلغ الركاب بالمستجدات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، كما وفرت إمكانية إعادة الحجز مجاناً أو استرداد قيمة التذاكر بالكامل دون أي خصم، حتى تتحسن الأحوال الجوية وتعود الرحلات إلى جدولها الطبيعي.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت عدة محافظات عراقية عواصف مطرية غزيرة، ما أثر على حركة الطرق والمطارات، في حين من المتوقع استمرار هطول الأمطار.