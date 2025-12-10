قوباد طالباني: الحكومة التاسعة أنجزت أكبر عدد من السدود والبرك رغم الأزمة المالية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 10 كانون الأول 2025، أن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم استطاعت، رغم الأزمة المالية التي مرت بها، إنجاز أكبر عدد من البرك والسدود مقارنة بالحكومات السابقة.

وأوضح طالباني أن "النظر إلى هذه المشاريع بضمير حي يظهر بجلاء أن معظم السدود والبرك المائية شُيّدت خلال عمر هذه الحكومة".

مؤكداً أن لهذه المشاريع "تأثيراً إيجابياً ومفيداً" على مختلف القطاعات.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه في إطار عمل الحكومة التاسعة جرى بناء 23 حوضاً مائياً، فيما يستمر العمل حالياً على 58 حوضاً آخر.

كما تمكنت الحكومة من تشييد تسعة سدود بكلفة بلغت 265.7 مليار دينار، وبسعة تخزينية إجمالية وصلت إلى 252.8 مليون متر مكعب من المياه.

يأتي هذا الإعلان في وقت تؤكد فيه حكومة الإقليم أن مشاريع السدود والبرك تشكل جزءاً أساسياً من خطط تعزيز الأمن المائي والاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.