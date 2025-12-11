ترامب: واشنطن صادرت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء مصادرة ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا وصفتها كراكاس بانها "سرقة فاضحة"، في وقت يزداد التوتر بين واشنطن وكراكاس.

وقال ترامب "صادرنا للتو ناقلة نفط قبالة فنزويلا، ناقلة كبيرة، كبيرة جدا، الأكبر التي تتم مصادرتها"، دون أن يدلي بتفاصيل عن السفينة ومالكها ووجهتها.

وأكتفى بالإشارة إلى أنها "صودرت لأسباب وجيهة للغاية"، موضحا أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالحمولة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزيرة العدل الأميركية بام بوندي جنودا وهم ينزلون بالحبال من مروحية إلى سطح ناقلة النفط.

وقالت بوندي إن الناقلة كانت جزءا من "شبكة شحن غير مشروعة" تستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.

في المقابل، نددت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان لها بشدة بما وصفته أنه "سرقة فاضحة وعملا من أعمال القرصنة الدولية التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة علنا".

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن ناقلة النفط كانت متجهة إلى كوبا، وقد احتجزها خفر السواحل الأميركي.

وجاء تصريح ترامب مع أول ظهور لماريا كورينا ماتشادو، المعارضة الفنزويلية البارزة وحائزة جائزة نوبل للسلام، الخميس في أوسلو منذ 11 شهرا.

وتسلمت آنا كورينا سوسا ابنة ماتشادو جائزة نوبل للسلام نيابة عن والدتها التي وصات متأخرة إلى النروج ولم تتمكن من حضور حفل تسليم الجوائز.

وكان آخر ظهور لماتشادو في 9 كانون الثاني/يناير في كراكاس للاحتجاج على تنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة، قبل أن تضطر للاختباء.

وتكثف الحكومة الأميركية إجراءاتها الاقتصادية والعسكرية في محاولة لإسقاط مادورو.

وأكد ترامب أخيرا في مقابلة مع موقع بوليتكيو أن أيام الرئيس الفنزويلي باتت "معدودة".

وشنت الولايات المتحدة ضربات عدة ضد زوارق تشتبه بأنها تُستخدم لتهريب المخدرات عبر البحر الكاريبي.

ويشكل النفط الخام المورد الوحيد لفنزويلا التي تخضع لحظر. ويضطرها هذا الأمر الى عرض انتاجها في السوق السوداء باسعار أدنى بكثير، وخصوصا للدول الآسيوية.

ومن شأن مصادرة الناقلة النفطية أن يؤثر على تلك الصادرات إذ قد يردع ذلك جهات عن شراء النفط الفنزويلي خشية مواجهة المصير نفسه.

تنتج فنزويلا يوميا 1,1 مليون برميل من النفط الخام، تزوّد بها الصين بشكل أساسي، وفق خبراء.

في الأسبوع الماضي، أشار الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي في فنزويلا خايمي لويس سوكاس إلى تراجع بنسبة 75 بالمئة هذا العام لواردات التكتّل من النفط الفنزويلي، من 1,535 مليار يورو في 2024 إلى 383 مليونا في 2025.

AFP