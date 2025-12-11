"بحر الأمل" يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما الجديدة بـ أمستردام

فيلم كوردي

أربيل (كوردستان24)- حصد الفيلم الكوردي القصير "بحر الأمل" من إخراج جبريل أبو بكر، جائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما الجديدة بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وأعلن جبريل أبو بكر، مخرج الفيلم، لقناة كوردستان24، اليوم الخميس 11 كانون الأول 2025: من بين 2300 فيلم من 110 دول، تم اختيار 80 فيلماً فقط، وتم ترشيح ثلاثة أفلام فقط للفوز بالجائزة، واستطاع فيلم "بحر الأمل" أن يفوز بجائزة أفضل فيلم في المهرجان.

جبريل أبو بكر، والذي يعمل في مؤسسة كوردستان24، أوضح: أن "بحر الأمل" هو فيلم قصير يكشف عن الأضرار المدمرة للحروب على حياة أولئك المدنيين الذين فقدوا كل شيء بعد الحرب. يولي الفيلم أهمية خاصة للمكانة الجسدية والنفسية للاجئين، ويتتبع خطوات الأفراد الذين اضطروا لمغادرة منازلهم، حيث يواجهون المخاطر في كل شيء أثناء سيرهم في طرق محفوفة بالمخاطر، حيث يواجهون الموت والاختناق في كل زاوية خلال بحثهم اليائس عن الأمان وحياة كريمة.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم القصير "بحر الأمل" شارك في العديد من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية في كوردستان، وحصل على عدة جوائز وحقق نجاحات ملحوظة.