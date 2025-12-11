الرئيس بارزاني يهنئ اتحاد نساء كوردستان بالذكرى الثالثة والسبعين للتأسيس: مكسب مهم لنضالنا القومي

أنا على ثقة بأن اتحاد نساء كوردستان، وعلى غرار ما كان عليه في مراحل نضاله السابقة، سيواصل في المستقبل أيضاً أداء دوره الريادي

أربيل (كوردستان24)- تقدم الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس، بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات إلى سكرتيرة اتحاد نساء كوردستان، وأعضاء مكتب السكرتارية وإلى جميع أعضاء المنظمة المناضلة، ولنساء كوردستان كافة، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس اتحاد نساء.

وأدناه نص بيان التهنئة:

السيدة سكرتيرة اتحاد نساء كوردستان، وأعضاء مكتب السكرتارية،

بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس اتحاد نساء كوردستان، أتقدّم بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات إليكم وإلى جميع أعضاء منظمتكم المناضلة، ولنساء كوردستان كافة.

إنّ اتحاد نساء كوردستان يُعدّ مكسباً مهماً لنضالنا القومي ولحركة التحرر الكوردستانية؛ إذ كان له دور مشهود وفاعل في رفع مستوى الوعي، وحماية حقوق النساء، وتعزيز مكانة المرأة الكوردية. وقد تمكنت هذه المنظمة، عن طريق كفاحها المتواصل، من إيصال صوت نساء كوردستان، واستطاعت أن تكون جزءاً مهماً من النضال القومي والمدني لشعب كوردستان.

وفي هذه المناسبة، أعبّر عن تقديري لنضال وتضحيات نساء كوردستان، وما اضطلعن به من مسؤوليات جِسام في مراحل نضال شعب كوردستان. وأنا على ثقة بأن اتحاد نساء كوردستان، وعلى غرار ما كان عليه في مراحل نضاله السابقة، سيواصل في المستقبل أيضاً أداء دوره الريادي في المضي قدماً بالقضية العادلة لشعبنا، والدفاع عن حقوق النساء ومطالبهن.

مع خالص تمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق

مسعود بارزاني

11 كانون الأول 2025