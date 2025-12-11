رئيس إقليم كوردستان يهنئ اتحاد نساء كوردستان بذكرى التأسيس: شريك أساسي في النضال الوطني

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اتحاد نساء كوردستان وجميع نساء كوردستان، في الذكرى السابعة والثلاثين للتأسيس.

وقال رئيس إقليم كوردستان: "اتحاد نساء كوردستان، مدرسة كبيرة للوطنية والتوعية، له تاريخ حافل بالقيادة. هذا التنظيم المناضل الذي تأسس على أساس فكر ونهج البارزاني الخالد، كان دائماً جزءاً فعالاً وشريكاً أساسياً في النضال الوطني، وفي الوقت نفسه رائداً في النضال المدني والاجتماعي".

وأضاف: "في أيام الثورة الصعبة، كانت نساء كوردستان مثالاً أعلى للتضحية والفداء، واليوم في مرحلة البناء والتقدم، يلعبن دوراً فعالاً ومؤثراً في إدارة وتطوير المجتمع. نساء كوردستان أثبتن أنهن الركيزة الأساسية لمجتمع صحي ومتقدم".

وتابع: "في هذه المناسبة، نجدد دعمنا الكامل لنضال ونشاطات اتحاد نساء كوردستان من أجل تحقيق حقوقهن وتعزيز مكانة المرأة في مراكز القرار والإدارة. لدينا إيمان كامل بأنه بدون المشاركة الفعالة للنساء، لا يمكن للمجتمع أن يخطو نحو مستقبل أكثر تطوراً".

وجاء في ختام البيان: "تحية لأرواح النساء الطاهرات اللواتي قدمن حياتهن في سبيل حرية كوردستان وحقوقهن، أتمنى لاتحاد نساء كوردستان دوام النجاح والتقدم".