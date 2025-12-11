طهران تتنفس الصعداء مع هطول أول أمطار الخريف

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تنفس الإيرانيون الصعداء خلال الأيام الماضية مع هطول أول أمطار الخريف في العاصمة طهران، بعد أزمة جفاف حادة أنهكت البلاد.

لكنّ مسؤولاً في قطاع المياه قال الثلاثاء لوكالة "إيسنا" المحلية إن "الأمطار المتوقعة لا تعوّض حتى الآن نقص المياه في السدود"، مضيفاً أن "خزّاناتها ما زالت عند مستويات دنيا".

وتواجه إيران، ذات المناخ الجاف، هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ ستة عقود، فيما كانت كمية الأمطار المتدنية في طهران "غير مسبوقة تقريباً منذ قرن"، بحسب ما أكد مسؤول محلي في تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت قد تساقطت أمطار قليلة للمرة الأولى مطلع كانون الأول/ديسمبر، في حين أنّ أمطار الخريف تُسجَّل عادة في أيلول/سبتمبر.

وأدّت الأمطار الأربعاء إلى ازدحامات مرورية كبيرة في معظم شوارع العاصمة.

وقال أمير أبكاري، وهو سائق حافلة يبلغ 58 عاما على خط ساحة تجريش شمال طهران "نحمد الله على أمطار الأيام الماضية. الهواء أصبح أنقى، وحتى لو ازدادت الحركة المرورية يمكننا تحمّلها".

وأوضح أنه خلال هذه الفترة، حاول مع جيرانه في المبنى خفض استهلاكهم للمياه امتثالا لدعوات السلطات. وكانت الحكومة قد أعلنت أيضا في تشرين الثاني/نوفمبر عن قطع دوري للمياه ليلا بهدف ترشيد الاستهلاك.

وفي أفق العاصمة شمالا، ظهرت أخيرا طبقة بيضاء خفيفة على الجبال بعد أشهر طويلة من الانتظار.

وقالت أرماغان كاميابي، وهي صانعة مجوهرات في الخامسة والثلاثين "نحن سعداء بهطول المطر. آمل أن تستمر الأمطار وأن نرى قريبا الثلوج في مدينة طهران".

وتقع طهران على السفح الجنوبي لجبال ألبرز، وتشهد صيفا حارا وجافا، وخريفا قد يكون ممطرا، وشتاء قاسيا في بعض الأحيان مع تساقط الثلوج.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد حذّر مرارا من احتمال اضطرار المدينة، التي يقطنها أكثر من عشرة ملايين نسمة، إلى الإخلاء إذا لم تهطل الأمطار، من دون أن يوضح كيفية تنفيذ عملية بهذا الحجم.

وأفادت وكالة "مهر" المحلية الخميس بأن أمطارا غزيرة تسببت في سيول ولا سيما في محافظتَي زنجان وكوردستان بغرب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار وثلوج في غرب البلاد وشمالها الغربي اعتبارا من السبت. كما أعلنت السلطات الأربعاء أنها نفّذت عمليات تلقيح للغيوم في بعض المناطق.

المصدر: فرانس برس