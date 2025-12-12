أجواء شتوية وموجة أمطار وثلوج تجتاح إقليم كوردستان

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- مع انتصاف شهر ديسمبر (كانون الأول)، ضربت موجة جديدة من عدم الاستقرار الجوي المنطقة، حيث غطت الأمطار المتوسطة مدن الإقليم، بينما اكتست القمم الجبلية الشاهقة والمناطق الحدودية باللون الأبيض نتيجة تساقط الثلوج بكثافة للمرة الأولى في هذا الموسم، معلنةً بذلك البداية الفعلية لفصل الشتاء في إقليم كردستان.

يُعد النصف الثاني من شهر ديسمبر بوابةً لدخول البرد القارس وحدوث تغييرات جذرية في الطقس. ففي هذا الوقت، تتحول جغرافية إقليم كوردستان إلى ساحة لتلاقي المنخفضات الجوية، حيث تحتل الغيوم زرقة السماء وتروي الأرض العطشى بمياه الأمطار.

وتحمل هذه الموجة أهمية بالغة للمزارعين وللبيئة في كردستان، إذ تساهم في تعزيز مخزون المياه الجوفية، وتضفي مشهداً ساحراً على المناطق الجبلية ينتظره السياح وعشاق الطبيعة سنوياً.

وفقاً للتوقعات الجوية لهذا اليوم الجمعة 12-12-2025، ستكون السماء غائمة كلياً في المدن، ولن يقتصر الأمر على الغيوم فحسب، بل ستشهد أغلب المناطق تساقطاً للرذاذ وأمطاراً متوسطة بشكل متقطع. أما في المناطق الجبلية المرتفعة والحدودية، فسيكون المشهد مختلفاً مع تساقط الثلوج.

وتزامناً مع هذه التغيرات، ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً بمعدل (1 إلى 2) درجة مئوية مقارنة بالأيام الماضية، وستتراوح سرعة الرياح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، بينما يقل مدى الرؤية الأفقية ليتراوح بين 6 إلى 8 كيلومترات.

ومن المتوقع أن تستمر تأثيرات هذه الحالة الجوية ليوم غدٍ السبت 13-12-2025، حيث تكون السماء غائمة في البداية مع استمرار هطول الأمطار في معظم المناطق وتساقط الثلوج في المناطق الحدودية. إلا أن هذه الموجة لن تدوم طويلاً، حيث يُتوقع أن تنحسر وتتلاشى خلال ساعات الليل، لتتحول السماء إلى غائمة جزئياً مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية وبقاء درجات الحرارة عند مستويات منخفضة.

وبحسب بيانات الأرصاد الجوية، ستكون منطقة "سوران" الأبرد، بينما تسجل منطقة "كرميان" أعلى درجات الحرارة في كردستان. وفيما يلي درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ السبت:

أربيل: 13 درجة مئوية

السليمانية: 13 درجة مئوية

دهوك: 14 درجة مئوية

زاخو: 14 درجة مئوية

كركوك: 15 درجة مئوية

حلبجة: 13 درجة مئوية

سوران: 8 درجات مئوية (الأدنى)

عقرة: 13 درجة مئوية

العمادية: 10 درجات مئوية

كرميان: 15 درجة مئوية