سبعة جرحى في هجوم بمسيرة أوكرانية على مبنى سكني في روسيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصيب سبعة أشخاص من بينهم طفل في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة تفير الروسيّة على بعد 180 كليومترا شمال غرب موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.

وقال حاكم المنطقة فيتالي كوروليوف على تلغرام "نعمل على معالجة آثار سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني" في تفير.

وأضاف أن سبعة أشخاص من بينهم طفل أصيبوا في هذا الهجوم، وأن عشرين آخرين اضطروا الى مغادرة المبنى بسبب الأضرار.

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس في المكان الواجهة المتفحّمة للطوابق الأولى من مبنى سكني كبير وتحطّم نوافذ عدة شقق.

والتقطت كاميرات مراقبة لحظة وقوع الضربة في الطوابق السفلية من المبنى، ما أدى إلى انفجار قوي واندلاع حريق.

وقالت ناتاليا، التي تقيم في منزل مجاور، لفرانس برس "رأينا لهبا هائلا، لهبا قويا جدا. ولم ندرك مدى حجم المأساة إلا لاحقا عندما تم إخماد الحريق".

ورصدت فرانس برس أيضا تضرر خيمة سيرك منصوبة في الجوار.

وتشنّ روسيا غارات وهجمات شبه يومية تستهدف مختلف مناطق أوكرانيا منذ بدء غزوها لها في شباط/فبراير 2022.

وتشنّ أوكرانيا في المقابل هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف بشكل أساسي مواقع عسكرية أو منشآت طاقة.

وأعلنت القوات الروسية الجمعة أنها اعترضت 90 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، وذلك بعد إعلانها الخميس إسقاط أكثر من 300 مسيّرة في إحدى أوسع الهجمات الأوكرانية حتى الآن.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطرح نفسه وسيطا في النزاع الأوكراني منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، عن استيائه الخميس من عدم تحقيق نتائج ملموسة في المحادثات الرامية إلى إنهاء النزاع.

المصدر: فرانس برس