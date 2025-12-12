فيضانات جمجمال تُلحق خسائر كبيرة والسكان يشيدون بدعم مؤسسة بارزاني الخيرية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تكبد عدد من سكان مدينة جمجمال خسائر مادية كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، معبرين عن استيائهم من المسؤولين الإداريين لعدم تدخلهم.

وأكد السكان أن الدعم جاء فقط من مؤسسة بارزاني الخيرية، معربين عن شكرهم للرئيس بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني على جهودهم.

وقالت السيدة آواز، والدة أحد الشهداء وأحد سكان حي "آشتي" في جمجمال، في تصريح لـ كوردستان24، إنها تطلب الدعم من الرئيس بارزاني وتشكرهم على إرسال فرق الإغاثة لمساعدة أهالي جمجمال وتنظيف المنازل والممتلكات المتضررة.

وأضافت أن السكان واجهوا، إلى جانب الخسائر الناتجة عن الفيضانات، مشكلة نقص المياه لمدة 11 يوماً، إلا أن مؤسسة بارزاني الخيرية وفرت لهم المياه بواسطة صهاريج وقدموا المساعدة العملية.

وأكدت أن قناة كوردستان24، ومؤسسة بارزاني الخيرية هما الوحيدتان اللتان قدّمتا الدعم، بينما لم يظهر أي مسؤول آخر في المدينة.

وفي حي "رابرين الثاني"، تكبدت عائلة أخرى من أُسر البيشمركة خسائر كبيرة، حيث غمرت المياه منزل الأخوين نوشيران وريباز بالكامل.

وأوضح البيشمركة نوشيران أن مستوى المياه وصل ليلة الفيضانات إلى متر ونصف داخل المنزل، ما اضطرهم لإخراج أطفالهم إلى السطح.

وأشار إلى أن جميع محتويات المنزل تعرضت للتلف، بما في ذلك الأثاث والأجهزة الكهربائية، وحتى سيارة من نوع يارس غمرتها المياه بالكامل.

وانتقد المتضررون المسؤولين الحكوميين والإداريين في جمجمال لعدم حضورهم بعد الكارثة، وقال نوشيران: "جمجمال قضاء كبير، وليس من المعقول أن لا تكون هناك جرافة واحدة لمساعدة الناس. خلال مرور خمسين سيارة للمسؤولين، لم تكن معهم حتى جرافة واحدة، وحتى الآن لم يأتِ أي مسؤول إلينا".

وأكد المتضررون أن كوردستان24 كانت أول قناة قامت بزيارة المنطقة، وكانت مؤسسة بارزاني الخيرية الطرف الوحيد الذي تدخل عملياً لمساعدة المتضررين وتنظيف الأحياء والممتلكات.