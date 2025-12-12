مؤسسة بارزاني الخيرية تعلن خطة بثلاث مراحل لمساعدة متضرري جمجمال

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو مجلس إدارة مؤسسة بارزاني الخيرية، إسماعيل عبد العزيز، أن المؤسسة اعتمدت خطة إغاثية من ثلاث مراحل لمساندة المتضررين من سيول قضاء جمجمال والمناطق المحيطة به.

وأوضح عبد العزيز في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن المرحلة الأولى تضمنت تنظيف المنازل والأماكن المتضررة من آثار السيول، إضافة إلى توفير مياه الشرب النظيفة للسكان.

أما المرحلة الثانية، فأكد أنها تشمل توزيع الطعام على العوائل التي تضررت منازلها، نظراً لعدم إمكانية الطهي داخل تلك المنازل المغمورة بالطين والوحل.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من جهود المؤسسة تتمثل في تقديم المستلزمات المنزلية الضرورية بعد التأكد من سلامة المساكن، لضمان تمكن المتضررين من العودة إلى بيوتهم واستئناف حياتهم الطبيعية.

كما أكد عضو مجلس الإدارة أن سكان المناطق المتضررة عبّروا عن شكرهم للرئيس بارزاني ولمؤسسة بارزاني الخيرية قائلين: لقد طلبنا منكم الحضور ومساعدتنا لأننا نثق بكم ونأمل دعمكم في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف: نؤكد للأهالي أننا سنبقى إلى جانبهم ونواصل خدمتهم التزاماً بتوجيهات الرئيس بارزاني.

وأشاد عبد العزيز بدور قناة كوردستان24 في تغطية الأزمة، مؤكداً أنها "كانت مع فرق المؤسسة ومع الأهالي منذ اللحظات الأولى، ولعبت دوراً مهماً في نقل صوت المواطنين وإظهار حقيقة ما جرى".

وتسببت سيول جارفة في قضاء جمجمال قرب السليمانية، يوم الأربعاء الفائت، بمقتل شخصين، هما امرأة ورجل مسن، وفق ما أعلن وزير الصحة في الإقليم سامان بززنجي.

وفي محافظة كركوك، أفاد مدير ناحية ليلان محمّد ويس عن وفاة طفلة مساء الثلاثاء بعدما جرفتها السيول قرب منزلها.

وتسببت السيول الأربعاء بانهيار جزء من جسر رئيسي في منطقة طوزخورماتو كان يربط بين كركوك وبغداد، وفق ما أفادت السلطات المحلية.