"حفاظا على سمعتهم" .. الصدر يجمّد قوات "سرايا السلام" في البصرة وواسط

أربيل (كوردستان24)- قرر زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، تجميد "سرايا السلام" وغلق مقراتها في محافظتي البصرة وواسط لمدة 6 أشهر.

وقال الصدر في تدوينة له على منصة "إكس": "تقرر تجميد (سرايا السلام) وغلق المقرات في كل من البصرة والكوت لمدة ستة أشهر لحين النظر في وضع حل للخروق والإساءة المتكررة لسمعة المجاهدين في (سرايا السلام) ولو كان من طرف ثالث".

وأضاف أن "سمعتهم أهم عندي من وجودهم، فسلامي لكل المجاهدين والمنضبطين والواعين للخروق ولمحاولات الفتنة والإساءة من الفاسدين وأضرابهم".