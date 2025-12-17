بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا "بكل تأكيد"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء على أن موسكو ستحقق أهدافها من عملية أوكرانيا العسكرية "بكل تأكيد"، بما في ذلك السيطرة على أراض تعتبرها تابعة لها، في ظل المساعي الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب.

وقال بوتين أثناء اجتماع مع مسؤولي وزارة الدفاع في موسكو إن "أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق بكل تأكيد". وأضاف "نفضّل القيام بذلك واجتثاث الأسباب الرئيسية للنزاع بالسبل الدبلوماسية"، متعهدا السيطرة على أراض تصر موسكو على أنها ضمّتها "بالوسائل العسكرية" إذا "رفضت الدولة المعادية ورعاتها الأجانب الانخراط في مباحثات موضوعية".

تأتي هذه التصريحات في وقت تحدثت أوكرانيا الاثنين عن "تقدم" مُحرز بشأن مسألة الضمانات الأمنية، بعد يومين من المحادثات مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في برلين.

لكن وفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لا تزال الخلافات قائمة حول مسألة الأراضي التي سيتعين على أوكرانيا التنازل عنها لروسيا.

كان الاقتراح الأولي الذي قدمته واشنطن والذي صيغ من دون استشارة حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، يقضي بانسحاب كييف من منطقة دونيتسك الشرقية، واعتراف الولايات المتحدة فعليا بمناطق دونيتسك والقرم ولوغانسك كمناطق روسية.

ولا يزال محتوى الخطة المعدلة غير واضح.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الكرملين إن روسيا تنتظر معلومات من الولايات المتحدة حول نتائج المحادثات في برلين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "نتوقع أن يُبلغنا نظراؤنا الأميركيون، حالما يصبحون جاهزين، بنتائج عملهم مع الأوكرانيين والأوروبيين".

في أيلول/سبتمبر 2022، قالت روسيا إنها ضمت رسميا مناطق زابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون، على الرغم من أنها لم تكن تسيطر عسكريا عليها بالكامل.

المصدر: فرانس برس