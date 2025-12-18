مقتل أربعة أشخاص بضربة أميركية على مركب "لتهريب المخدرات" في المحيط الهادئ

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نفذت الولايات المتحدة ضربة جديدة استهدفت مركبا مرتبطا بتهريب المخدرات، وفقا لها، في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل "أربعة تجار مخدرات إرهابيين" وفق ما أعلن الجيش الأميركي الأربعاء.

وذكرت القيادة الجنوبية على إكس "أكدت أجهزة الاستخبارات أن المركب كان يعبر طريقا معروفا لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وأنه كان متورطا في عمليات لتهريب المخدرات".

وأضافت "قُتل أربعة تجار مخدرات إرهابيين، ولم تصب أي من القوات العسكرية الأميركية بأذى".

وتمارس إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطا متزايدة على فنزويلا منذ أشهر عبر تعزيزات عسكرية بحرية مصحوبة بضربات مميتة على قوارب تتّهمها الولايات المتحدة بأنها تستخدم في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 95 شخصا على الأقل.

AFP