بالصور.. فريق طبي في السليمانية يستخرج قطعة دومينو من معدة مريض

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نجح فريق طبي متخصص في مستشفى السليمانية التعليمي في إجراء عملية جراحية عاجلة لاستخراج قطعة دومينو ابتلعها أحد المرضى (طفل)، بعد أن تسبب في انسداد فتحة البواب بالمعدة وحدوث أعراض حرجة.

وأوضحت مديرية الصحة في السليمانية أن المريض وصل إلى المستشفى في حالة حرجة يعاني من آلام حادة في البطن.

وأشارت إلى أنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تم الكشف عن وجود جسم غريب يسبب انسدادا في فتحة البواب في المعدة، وهو قطعة الدومينو.