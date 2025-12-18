8 مشروبات تمنحك المزيد من مضادات الأكسدة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من الأضرار اليومية الناتجة عن عوامل مثل الإجهاد والتلوث وعمليات التمثيل الغذائي الطبيعية، وفق ما ذكره موقع هيلث المعنيّ بأخبار الصحة والتغذية.



وتعد مضادات الأكسدة سلاحاً طبيعياً ضد الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة؛ والتي يصنعها الجسم باستمرار في أثناء قيام الخلايا بعملها. إذ يمكن لهذه الجزيئات غير المستقرة أن تُلحق الضرر بخلايانا وتُسبب أمراضاً مثل السرطان مع تقدمنا في العمر.

وبينما يُنتج جسمك بعض مضادات الأكسدة بنفسه، فإنك تحصل عليها أيضاً من الأطعمة والمشروبات الغنية بمركبات مثل فيتامين «سي» ومركبات الفلافونويدات والكاروتينات.

فما المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة؟

الماتشا

الماتشا هو نوع من الشاي الأخضر يُزرع في الظل، وعلى الرغم من أن كلاً من الشاي الأخضر العادي وشاي الماتشا يحتويان على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين سي والبوليفينولات، فإن الماتشا يحتوي على مستويات أعلى بكثير من هذه المركبات، مما يجعله خياراً أفضل لزيادة استهلاكك من مضادات الأكسدة.

الشاي الأسود

وفق هيلث، يُصنع الشاي الأسود من نفس نبتة الشاي الأخضر، لكنه يتميز بنكهة أقوى وتركيبة مختلفة من مضادات الأكسدة. وتُشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأسود قد يُفيد الصحة بعدة طرق، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب.

القهوة

تُعدّ القهوة من أكثر المشروبات شعبيةً في العالم، ومصدراً رئيسياً لمضادات الأكسدة. وتُسهم هذه المركبات في خصائص القهوة المضادة للالتهابات والواقية للخلايا. وقد رُبط شرب القهوة بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض ألزهايمر، وداء السكري من النوع الثاني، والسكتة الدماغية، وبعض أمراض الكبد.

عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يضفي نكهة مميزة على الماء العادي أو الماء الفوار. وتشير الدراسات إلى أن شرب عصير الرمان قد يساعد على خفض مؤشرات الإجهاد التأكسدي وتعزيز القدرة العامة لمضادات الأكسدة في الدم.

عصير الكرز

يُعرف عصير الكرز الحامض بفوائده للنوم والعضلات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة. وتشير الدراسات إلى أن شرب عصير الكرز الحامض قد يدعم تعافي العضلات بعد التمرين عن طريق تقليل الالتهاب. كما أنه يحتوي على مركبات قد تدعم النوم المريح، مثل الميلاتونين والتريبتوفان.

عصير التوت البري

عصير التوت البري غني بمركبات نباتية فريدة تُسهم في حماية الصحة ودعمها. فهو يحتوي على مضادات أكسدة رئيسية مثل مركبات الفلافان والأنثوسيانين والبروانثوسيانيدين. وتُساعد مركبات البروانثوسيانيدين على الحماية من تلف الخلايا، كما تُساعد على خفض احتمالية الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

الكاكاو الساخن

يحتوي الكاكاو على مضادات أكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف وتحد من الالتهابات وتدعم وظائف القلب والأوعية الدموية. وتُشير الدراسات إلى أن تناول منتجات الكاكاو الداكن قد يُقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

العصائر الحمضية

تتميز ثمار الحمضيات، مثل الغريب فروت والبرتقال، بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، وبالأخص فيتامين «سي» الضروري أيضاً لوظائف المناعة وامتصاص الحديد.