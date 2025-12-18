طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الخميس 18 كانون الاول 2025، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

وتابع، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 12، الأنبار 15، دهوك والبصرة 16، نينوى والنجف الأشرف وذي قار وميسان وواسط 17، كركوك وصلاح الدين وأربيل والديوانية والمثنى 18، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 19، بابل 20".

وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً عدا المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وبين، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى يكون غائماً جزئياً مع تشكل ضباب خفيف صباحاً في أماكن متفرقة من البلاد يزول تدريجياً، درجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الإثنين القادم سيكون صحواً الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف في الصباح في بعض الأماكن من المنطقة الجنوبية يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".