السويد تستدعي سفير طهران بعد تقارير عن حكم بإعدام شخص يحمل جنسيتها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أن حكومة ستوكهولم استدعت السفير الإيراني في السويد في ضوء معلومات تفيد بأن حكما بالإعدام صدر في طهران على مواطِن سويدي.

وقالت الوزيرة لوكالة فرانس برس "لقد تلقّينا معلومات تفيد بأن المحكمة الابتدائية أصدرت عليه حُكما بالإعدام، ولكن لم يتسنَ لنا التأكد منها. ونحن نسعى بطبيعة الحال إلى ذلك".

وأضافت على هامش مؤتمر صحافي "لقد استدعينا سفير إيران الأربعاء من أجل إدانة هذا الحكم بالإعدام بشكل واضح".

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء أن مواطنا إيرانيا أُلقي القبض عليه خلال حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة مع إسرائيل في حزيران/يونيو، ويخضع للمحاكمة بتهمة التجسس، يحمل الجنسية السويدية.

ونقلت وكالة أنباء ميزان أونلاين عن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير قوله إن المتهم "يحمل جنسية مزدوجة"، إذ أنه، إضافة إلى كونه إيرانيا، "حصل على الجنسية السويدية عام 2020، وكان يقيم هناك منذ ذلك الحين".

مشيراً إلى أنه دخل إيران قبل شهر من الحرب التي اندلعت في 13 حزيران/يونيو عندما أغارت إسرائيل على إيران.

وأوضح أصغر جهانغير أن الموقوف "جرى تجنيده من أجهزة المخابرات التابعة للكيان الصهيوني عام 2023، والتقى بعملاء (إسرائيليين) وتلقى تدريبات في ست عواصم أوروبية".

ولفت إلى أن المتهم قام أيضا بزيارات عدة إلى إسرائيل، كان آخرها قبل أسبوعين من دخوله إيران، أي قبل شهر من بدء الحرب.

ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية وتُخضع من يحملون جنسية أخرى من مواطنيها لأحكام القوانين الإيرانية التي تلحظ عقوبة الإعدام للمدانين بالتجسس.