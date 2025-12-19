رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ برهم صالح ويؤكد دعمه الكامل لمهامه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 19 كانون الأول (ديسمبر) 2025، تهنئة إلى الدكتور برهم صالح بمناسبة تسنمه منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).



وفيما يلي نص التهنئة:

الأخ العزيز الدكتور برهم صالح

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

بمناسبة تسنمكم مهام منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يسرني أن أتقدم إليكم بأزكى التهاني والتبريكات، متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد.

إنه لمبعث اعتزازنا أن تتبوأ شخصية كوردية هذا الموقع الدولي الرفيع، وإننا على ثقة تامة بأن سيادتكم ستنهضون بأعباء هذه المسؤولية بكل جدارة واقتدار.

وإذ نجدد تهنئتكم، فإننا نؤكد لكم كامل دعمنا ومساندتنا لسيادتكم.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2025/12/19