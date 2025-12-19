اغتيال ضابط شرطة برتبة عقيد أمام منزله في كركوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- لقي ضابط برتبة عقيد في الشرطة حتفه، اليوم الجمعة، إثر هجوم مسلح استهدفه في محافظة كركوك.

وأفاد مراسل "كوردستان 24"، هيمن دلو، بأن العقيد زيد عادل، الذي شغل سابقاً منصب مدير مركز شرطة "عرفة"، تعرض لعملية اغتيال بوابل من الرصاص أمام منزله في مدينة كركوك، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وحتى اللحظة، لم تصدر السلطات الأمنية في المحافظة بياناً رسمياً حول ملابسات الحادث أو الجهة التي تقف وراء الهجوم، فيما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في الواقعة.