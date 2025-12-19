اللوفر يعيد فتح أبوابه بالكامل بعد انتهاء إضراب موظفيه

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعاد متحف اللوفر الجمعة فتح أبوابه "بشكل اعتيادي" بعد قرار إنهاء الإضراب الذي صوّت عليه الموظفون المضربون منذ الاثنين للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

أغلق متحف اللوفر أبوابه الاثنين بسبب الإضراب، ولم يعاود فتحها إلا جزئيا مُذاك، وبات المتحف الجمعة "مفتوحا بشكل اعتيادي"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشار الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) والكونفدرالية العامة للعمال (CGT) إلى أنّ الموظفين الذين عقدوا اجتماعا عاما، قرروا عدم مواصلة الإضراب، لكنهم أبقوا على إنذارهم بالإضراب لعدم إحراز "تقدم كافٍ" في المفاوضات.

وقالت فاليري بو من "CFDT" إنه لم يتم التصويت على تمديد الإضراب "لإعطاء زخم للمفاوضات"، في حين اعتبر كريستيان غالاني من "CGT" أنه ما زال هناك "هامش مناورة" في المباحثات مع وزارة الثقافة.

وتعهّدت وزارة الثقافة التراجع عن قرار خفض الأموال العامة الممنوحة للوفر بمقدار 5,7 ملايين يورو وتوظيف المزيد من العاملين فيه وتقديم مزيد من التعويضات.

يستقبل اللوفر ملايين الزوار. وفي العام 2024 بلغ عدد زواره ثمانية ملايين و700 ألف، يشكل غير الفرنسيين 69 % منهم.

وتزامن الإضراب مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، وبعد شهرين من عملية السرقة الصادمة التي شهدها المتحف في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ففي ذاك اليوم، سرقت من المتحف مجوهرات تعود للقرن التاسع عشر، قيمتها 88 مليون يورو.

وعقد مجلس الشيوخ هذا الأسبوع جلسات استماع حول ملابسات السرقة، بعد الاطلاع على التحقيق الذي أجري بهذا الشأن.

وأشارت الخلاصات الأولية للتحقيق الإداري إلى "استخفاف مزمن" بمخاطر التسلل والسرقة من جانب إدارة المتحف.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أغلق أحد أقسام المتحف بسبب تردي حال المبنى.

وفي 26 من ذلك الشهر، أدى تسرب للماء إلى إلحاق أضرار بمئات القطع في المكتبة المصرية القديمة.

وتزامنا مع المطالبات النقابية، يتعين على المتحف إتمام عملية إعادة تنظيم سريعة.