الداخلية الاتحادية تعلن الكشف عن ملابسات اغتيال ضابط شرطة في كركوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، الكشف عن ملابسات حادثة اغتيال ضابط شرطة برتبة عقيد في محافظة كركوك.

وبحسب بيانٍ للوزارة، "أظهرت التحقيقات أن دوافع الجريمة كانت جنائية، حيث قام شخصان من منتسبي الشرطة، زملاء للفقيد، بارتكاب عملية القتل نتيجة خلافات مع العقيد ثم لاذا بالفرار".

وأضافت الوزارة في بيانها، "بعد تعميم أوصاف السيارة والمشتبه بهما، تم التوصل إلى تحديد هويتهما، حيث تبين أن أحدهما قد انتحر داخل العجلة في منطقة ليلان، بينما تم القبض على الشخص الثاني الذي هو شقيقه واعترف بارتكابهما جريمة القتل".

وأشار البيان إلى "ضبط الأدلة المادية ذات الصلة في موقع الحادث، ما أسهم في كشف كل أركان الجريمة وفك غموضها وأجري كشف الدلالة وجاء مطابقا".

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها، "استمرارها في متابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، بما يحفظ حقوق العدالة والأمن في البلاد".

واليوم الجمعة، لقي الضابط في الشرطة الاتحادية العقيد زيد عادل مصرعه إثر هجوم مسلح استهدفه في محافظة كركوك.

وأفاد مراسل "كوردستان 24"، هيمن دلو، بأن العقيد زيد عادل، الذي شغل سابقاً منصب مدير مركز شرطة "عرفة"، تعرض لعملية اغتيال بوابل من الرصاص أمام منزله في مدينة كركوك، ما أدى إلى وفاته على الفور.