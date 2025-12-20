مشروع ماء گوبتەپە - جمجمال الاستراتيجي.. شريان حياة ينهي أزمة العطش لـ 480 ألف نسمة

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يعد مشروع ماء (گوبتەپە - جمجمال) أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، بهدف وضع حد نهائي لمشكلة نقص المياه في قضاء جمجمال والمناطق المحيطة به لمدة تتراوح بين 30 إلى 50 عاماً القادمة.

وبحسب متابعة ميدانية أجرتها "كوردستان24"، فإن الأعمال في المشروع تسير بوتيرة متسارعة ووصلت إلى مراحل متقدمة.

ومن المقرر أن يستفيد من المشروع عند اكتماله نحو 480 ألف مواطن في قضاء جمجمال ونواحي "تكيّة" و"آغجلر" والقرى التابعة لها، من خلال توفير مياه شرب نظيفة ومستدامة.

المواصفات الفنية للمشروع:

الطاقة الإنتاجية: تبلغ قدرة المشروع 3800 متر مكعب من المياه الصافية في الساعة الواحدة.

خط نقل المياه: يمتد خط الأنابيب من المصدر (نهر الزاب الصغير) وصولاً إلى المحطة الأخيرة بطول 58 كيلومتراً.

خط الكهرباء: تم مد خط كهرباء خاص بالمشروع بقدرة 33 كي في وبطول 28 كيلومتراً لضمان استمرارية التشغيل.

خزانات المياه: يضم المشروع عدة خزانات ضخمة، منها خزانان بسعة 5 آلاف و10 آلاف متر مكعب في ناحية "تكيّة"، وخزان رئيسي في جمجمال بسعة 20 ألف متر مكعب.

مراحل التنفيذ والأيدي العاملة:

وصرح مدير مشروع ماء گوبتەپە - جمجمال، بريار علي، لـ "كوردستان24" قائلاً: "يتكون المشروع من سبع محطات رئيسية، وقد تجاوزت نسبة إنجاز الأعمال الكونكريتية (الخرسانية) في المشروع 75% حتى الآن".

وأضاف: "المشروع وفر أكثر من 150 فرصة عمل، وهناك أكثر من 70 آلية ومعدة ثقيلة تعمل يومياً في الموقع"، مؤكداً أن جميع المضخات والمعدات المستخدمة هي من ماركات عالمية رصينة (مثل شركة KSB الألمانية) لضمان جودة وكفاءة المشروع.

من أبرز الخصائص التقنية لهذا المشروع هي طريقة وصول المياه من محطة "تكيّة" إلى داخل مدينة جمجمال وأحيائها؛ حيث ستنساب المياه عبر نظام "الجاذبية" (By Gravity) دون الحاجة إلى مضخات إضافية، وذلك بفضل فارق الارتفاع الطبوغرافي، مما يساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف الكهرباء والصيانة المستقبلية.

من جانبه، أشار مدير دائرة المهندس المقيم للمشروع، حيدر محمد، إلى أنه "في حال توفر المستحقات المالية في مواعيدها المحددة، فمن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المشروع خلال الأشهر الثمانية القادمة ليدخل حيز الخدمة الفعلية".

يذكر أن هذا المشروع، وإلى جانب حله لمشكلة مياه جمجمال، سيكون له أثر إيجابي غير مباشر على مدينة السليمانية؛ إذ ستعود حصة المياه التي تُخصص حالياً لجمجمال من خط (دوكان - السليمانية) لتُضخ بالكامل إلى مدينة السليمانية، مما يعزز حصة الفرد من المياه هناك أيضاً.

إعداد كوردستان24 من برنامج بوژانەوە