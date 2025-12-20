وزارة العمل العراقية تكشف 380 ألف أسرة تتقاضى رواتب الرعاية الاجتماعية "بشكل غير قانوني"

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن كشف أكثر من 380 ألف أسرة تتقاضى رواتب الرعاية الاجتماعية بطريقة "غير قانونية"، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء آلاف الأشخاص الذين يتمتعون بوضع مادي جيد أو يعملون في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أنها نجحت في إتمام عملية الربط الإلكتروني مع ثلاث وزارات ومجموعة من المصارف، ما مكنها من تدقيق البيانات وكشف 380 ألف أسرة متجاوزة على شبكة الحماية الاجتماعية. وأكدت الوزارة أن من بين هؤلاء 14,562 شخصاً هم إما عاملون في القطاع الخاص أو من ميسوري الحال الذين لا تتوفر فيهم شروط الشمول.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، قال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام: "إن وزارة العمل هي الأولى التي شرعت في التحول الرقمي، حيث تم ربط شبكتها ببيانات وزارات التعليم العالي، التربية، والصحة (قسم الوفيات)، بالإضافة إلى النظام المصرفي".

وأشار خوام إلى أن عملية مطابقة البيانات كشفت عن أعداد كبيرة من غير المستحقين، حيث تبين أن بعض رؤوس الأسر يتقاضون رواتب كموظفين، أو لديهم زوجات متقاعدات، أو يعملون بنظام العقود، وفي حالات أخرى تبين أن الزوجة هي موظفة فعلياً في الدولة.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، تم تشخيص 8,500 متجاوز يعملون في القطاع الخاص ولديهم ضمان اجتماعي، بالإضافة إلى 6,062 شخصاً من ميسوري الحال تم كشفهم بناءً على بلاغات قدمها مواطنون عبر الخط الساخن (1080).

واختتم المتحدث باسم الوزارة تأكيده بأن جميع المبالغ التي صرفت بغير وجه حق سيتم استردادها بالكامل من المتجاوزين، وذلك استناداً إلى قانون "تحصيل الديون الحكومية".