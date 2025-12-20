بتكلفة 609 مليون دينار.. إرساء حجر الأساس لمشروع إنشاء طرق جديدة بأحد أحياء أربيل

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أرسى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، حجر الأساس لمشروع إنشاء طريق رئيسي بعرض 30 متراً و10 طرق داخلية أخرى في القطاع (8 آلاف) التابع لحي الموظفين (فەرمانبەران) بمركز المدينة.

وجرت مراسيم وضع حجر الأساس بحضور رئيس بلدية أربيل، كارزان عبد الهادي، ومدير البلدية الرابعة، نياز صالح، إلى جانب عدد من المهندسين والمشرفين على المشروع.

وفي كلمة له خلال المراسيم، أكد محافظ أربيل أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الثالثة لتطوير المنطقة، وبتمويل من ميزانية الـ15% من إيرادات رئاسة بلدية أربيل.

وقال خوشناو: "بناءً على توجيهات ودعم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الذي يشدد دائماً على ضرورة إيصال المشاريع الخدمية لجميع المناطق دون تمييز بين وسط المدينة وأطرافها، باشرنا اليوم بتنفيذ هذا المشروع الذي سيقدم خدمات كبيرة لسكان هذا الحي ونأمل أن ينال رضاهم".

وأضاف المحافظ أن "حزمة من المشاريع الخدمية يجري تنفيذها حالياً في هذا الحي وأحياء أخرى ضمن حدود المحافظة، حيث تم إنجاز جزء منها والعمل جارٍ على إطلاق أجزاء أخرى ضمن خطة وبرنامج حكومة الإقليم".

مؤكداً استمرار المحافظة في تسخير كافة الإمكانيات والميزانيات المتاحة لتطوير البنية التحتية.

يتضمن المشروع في مرحلته الثالثة الأعمال التالية:

إنشاء طريق رئيسي بعرض 30 متراً.

إنشاء 10 طرق داخلية بطول إجمالي يصل إلى 2200 متر.

فتح الطرق وفرش طبقة "السبيس" بمساحة 24 ألف متر مربع.

أعمال الإكساء بالأسفلت (التبليط) بمساحة تبلغ 19 ألف متر مربع.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لرئاسة بلدية أربيل لتحسين شبكة الطرق الداخلية وتسهيل حركة التنقل في الأحياء السكنية الجديدة.