في يوم علم كوردستان.. قوات البيشمركة تتبرّع بالدم لمرضى الثلاسيميا

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة يوم علم كوردستان، أُطلقت في مدينة أربيل اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى الثلاسيميا، بمشاركة قوات البيشمركة وعدد من المواطنين.

وخلال الحملة، قال مدير صحة أربيل، دلۆڤان محمد، في تصريح لكوردستان24: اليوم يومٌ مبارك لجميع مواطني إقليم كوردستان، وقد ازدادت رمزية هذه المناسبة مع مبادرة إخوتنا من قوات البيشمركة بالتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا، لكون هؤلاء المرضى يواجهون في كثير من الأحيان صعوبات في الحصول على الدم.

وأضاف: ما قام به البيشمركة اليوم هو تبرع بدمهم من أجل كورد وكوردستان.

وفيما يتعلق بتوفير المستلزمات الطبية من قبل الحكومة العراقية لإقليم كوردستان، أوضح أن "وفقاً للموازنة السيادية، يجب تزويد جميع محافظات إقليم كوردستان، شأنها شأن محافظات وسط وجنوب العراق، بالأدوية والمستلزمات الطبية دون تمييز، إلا أن ما يُرسل إلى الإقليم لا يلبّي الحاجة الفعلية، أو يكون دون المستوى المطلوب من حيث الجودة، أو غير صالح للاستخدام".

وأشار محمد إلى أنه "في إطار التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وبقرار من مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم، تم تخصيص موازنة خاصة لمرضى الثلاسيميا، ما أسهم في سدّ النقص القائم في الأدوية والعلاجات الطبية".

وفيما يخص علاج مرضى الثلاسيميا، قال المدير العام لصحة أربيل: رغم جميع التحديات والصعوبات، وبناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، يجري إجراء عمليات زراعة نخاع العظم لـ130 مريضاً، الأمر الذي يخفف العبء عن القطاع الصحي من حيث توفير الدم والمستلزمات، كما أن المرضى الذين يُجرى لهم هذا العلاج يتعافون نهائياً من مرض الثلاسيميا ولا يعودون بحاجة إلى نقل الدم مرة أخرى".

من جانبه، قال عبد الله مزوري، رئيس منظمة بارس للتبرع بالدم، لكوردستان24، بشأن حملة البيشمركة للتبرع بالدم: بمناسبة يوم علم كوردستان، اعتبرنا من واجبنا أن نخدم أرضنا ووطننا من خلال التبرع بالدم.

وأضاف: ننفذ حملة من هذا النوع كل شهر، وهدفنا تأمين الدم للأشخاص والمرضى المحتاجين إليه، ولا سيما مرضى الثلاسيميا.

مشيراً إلى أنهم "يتبرعون شهرياً بنحو 200 وحدة دم عبر منظمتنا لبنك الدم لصالح المحتاجين".

كما قال أحد أفراد قوات البيشمركة لكوردستان24: كما حمينا دائماً شعب كوردستان وأرضه بدمائنا، فإننا اليوم أيضاً، في هذه المناسبة المباركة، ندافع عن أهلنا بدمنا وسنظل دائماً إلى جانبهم.

ويُصادف السابع عشر من كانون الأول يوم علم كوردستان، حيث يُحتفى بهذه المناسبة في جميع المؤسسات التعليمية والدوائر الرسمية في إقليم كوردستان، وكذلك من قبل المواطنين.

وبهذه المناسبة، ووفق قرار وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، ورغم استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول في المؤسسات التعليمية، تم تخصيص ساعة قبل دخول قاعات الامتحان لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة برفع علم كوردستان.

ومن بين الفعاليات التي نُظمت اليوم بمناسبة يوم علم كوردستان، كانت حملة التبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا التي نفذتها قوات بيشمركة كوردستان.