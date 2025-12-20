خوشناو: الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني توصلا إلى تفاهم حول البرنامج الحكومي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن أوميد خوشناو، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، التوصل إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بشأن البرنامج الحكومي، في إطار المباحثات الجارية لتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال خوشناو، في تصريحٍ لـ كوردستان24، اليوم السبت 20 كانون الثاني 2025، إن الاجتماعات التي عُقدت بين وفدي التفاوض للحزبين ناقشت نتائج المرحلة الحالية من الحوارات السياسية.

مؤكداً استمرار المباحثات على ضوء المتغيرات التي أعقبت الانتخابات الأخيرة.

وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان قد أبلغ الاتحاد الوطني مسبقاً بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات مجلس النواب العراقي، فإن متغيرات جديدة ستطرأ على المشهد السياسي.

مشيراً إلى أن تلك المتغيرات باتت حاضرة اليوم وتشكل أساساً لاستمرار الحوار.

وأكد خوشناو أن الطرفين توصلا إلى تفاهم كامل حول البرنامج الحكومي، مبيناً أن ما تبقى من المفاوضات يقتصر على توزيع المناصب في الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، والتي سيتم حسمها وفقاً للمتغيرات الجديدة.