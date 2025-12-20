الرئيس الباكستاني يصل إلى العراق في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس جمهورية باكستان، آصف علي زرداري، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، بصفته رئيساً لبعثة الشرف، رفقة عدد من كبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن تبدأ المراسم الرسمية للزيارة صباح غدٍ الأحد في "قصر بغداد"، حيث سيجري رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مباحثات ثنائية مع نظيره الباكستاني، تتبعها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.