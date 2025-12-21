كوريا الشمالية: يجب وقف طموحات اليابان النووية "بأي ثمن"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذرت كوريا الشمالية الأحد من أن طموحات اليابان النووية "يجب منعها بأي ثمن"، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية عن اقتراح مسؤول ياباني بأن تمتلك بلاده أسلحة نووية.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء الخميس، أن مسؤولا في مكتب رئيسة الوزراء لم تكشف عن هويته قال "أعتقد أنه يجب علينا امتلاك أسلحة نووية".

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤول كان مشاركا في وضع السياسة الأمنية اليابانية.

كما نقل تقرير كيودو عن المصدر قوله "في النهاية، لا يمكننا الاعتماد إلا على أنفسنا"، لتبرير امتلاك أسلحة نووية.

واعتبرت بيونغ يانغ أن هذه التصريحات تظهر أن طوكيو "تكشف علنا عن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية، متجاوزة بذلك الخط الأحمر".

وقال مدير معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الأحد، "إن محاولة اليابان امتلاك أسلحة نووية يجب منعها بأي ثمن، لأنها ستجلب كارثة كبيرة للبشرية".

وقال مسؤول كوري شمالي لم يُكشف عن اسمه أن هذا ليس بتصريح خاطىء "بل يعكس بوضوح طموح اليابان الراسخ في امتلاك أسلحة نووية".

وأضاف المسؤول أنه في حال حصول اليابان عليها، "ستعاني الدول الآسيوية من كارثة نووية مروعة وسيواجه البشر كارثة كبيرة".

ولم يتطرق البيان إلى برنامج بيونغ يانغ النووي وأول تجربة نووية أجريت عام 2006 في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

ويعتقد أن كوريا الشمالية تمتلك عشرات الرؤوس الحربية النووية، وقد أكدت مرار أنها لن تتخلى عنها لردع التهديدات العسكرية للولايات المتحدة.

AFP