انقطاع في التيار الكهربائي عن 130 ألف شخص في سان فرانسيسكو

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- انقطع التيار الكهربائي ليل السبت عن 130 ألفا من سكان سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الرئيسية في المدينة.

وجاء في بيان لشركة "باسيفيك غاز أند إلكتريك" نُشر على موقع أكس "نعمل مع فرق التدخل والمسؤولين المحليين على معالجة عطل في سان فرانسيسكو تأثر به 130 ألف" شخص.

وطلبت السلطات المحلية من السكان البقاء في بيوتهم، وتوقفت بعض إشارات المرور عن العمل واضطربت الحركة في وسائل النقل العامة.

وقال المسؤول المحلي دانيال لوري في فيديو نشره على موقع أكس "ستمطر، ونحن في الليل. من ليس بحاجة للخروج فليلزم بيته".

وذكر أن عناصر من شرطة المرور انتشروا في الطرقات لتعويض غياب إشارات المرور.

ويعود سبب هذا الانقطاع إلى حريق في محطة فرعية للطاقة، بحسب لوري، الذي قال إنه غير قادر على تحديد وقت عودة التيار.

AFP