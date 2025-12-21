التحالف الدولي ينفّذ عملية أمنية مع "قسد" شرق دير الزور ويعتقل نحو 10 أشخاص

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نفّذت قوات التحالف الدولي، فجر اليوم، بمشاركة برية وجوية مباشرة، وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عملية إنزال جوي مباغت في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ترافقت مع فرض طوق أمني مشدد ومداهمة منازل مطلوبين.

وشهدت العملية اشتباكات وإطلاق نار كثيف بين القوات المداهمة والمطلوبين، وسط معلومات عن سقوط قتلين خلال المواجهات.

وأسفرت الحملة عن اعتقال نحو 10 أشخاص، في إطار عملية أمنية واسعة.

ويشار إلى أن قوات التحالف الدولي، شنت في 19 كانون الأول الجاري، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في مدينة تدمر يوم السبت الماضي.

ونفّذت القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية وصاروخية مكثفة استهدفت عشرات الأهداف في مواقع متفرقة بوسط سوريا، وباستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية، في حين شاركت قوات مسلحة لدولة عربية بتقديم دعم جوي عبر طائرات مقاتلة، وأسفرت العملية عن مقتل 5 على الأقل أصبحوا أشلاء بينهم متزعم خلية مع عناصره كانوا مسؤولين عن إطلاق مسيرات باتجاه شرق الفرات.

واستهدفت الضربات الصاروخية التي وصلت قاعدة الشدادي، بنى تحتية ومخازن أسلحة تابعة للتنظيم، في ضربات وُصفت بأنها منسقة وعالية الدقة، حيث اعتمدت في معظمها على معلومات وتقارير استخباراتية مقدّمة من قوات سوريا الديمقراطية.

وطالت الغارات والقصف الصاروخي مواقع في محافظة دير الزور، ولا سيما محيط المطار، بالقرب من مقرات تابعة لوزارة الدفاع السورية التي يقودهاحاتم أبوشقرا. وفي ريف حمص، استهدفت الضربات موقعاً للتنظيم في منطقة جبل العمور، على بُعد نحو كيلومترين من أحد مقار الجيش السوري، وفي ريف الرقة أيضا.