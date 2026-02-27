اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وقعت اشتباكات صباح الجمعة قرب معبر تورخم الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في المنطقة، في ظل عودة المعارك بين البلدين.

وسُمع دوي القصف من الجانب الأفغاني للحدود منذ حوالى الساعة 9,30 صباحا (05,00 ت غ) قبل أن تستأنف الاشتباكات الحدودية.

ورأى أحد صحافيي فرانس برس المزيد من الجنود الأفغان يتوجّهون نحو الحدود، قبل أن تطلب منه قوات الأمن مغادرة المكان.

وبينما بقي معبر تورخم مغلقا بالمجمل منذ دارت مواجهات بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنه كان مفتوحا أمام الأفغان العائدين بأعداد كبيرة من باكستان.

وطالت الاشتباكات التي وقعت خلال الليل مخيم العمري الذي يؤوي عائدين قرب المعبر، ما دفع الناس للفرار.

وقال غندر خان، العائد من باكستان والبالغ 65 عاما، وهو يقف أمام صفوف من الخيام "كان الأطفال والنساء وكبار السن يركضون".

وأضاف "ضُرب مكان قريب هنا. رأيت الدماء. أصيب طفلان أو ثلاثة بجروح وامرأتان أو ثلاث".

وأفاد زرغون، وهو عائد آخر من البلد المجاور يبلغ 44 عاما، بفقدان طفلين أو ثلاثة في ظل حالة الذعر التي سادت المكان.

وقال لفرانس برس "ترك البعض وثائقهم ولاذوا بالفرار. لم يأخذوا حتى أموالهم ولا المساعدات التي حصلوا عليها. بسبب الخوف، غادر الجميع".

أطلقت القوات الأفغانية هجوما عبر الحدود ضد القوات الباكستانية ليل الخميس، في عملية أعلنت سلطات طالبان أنها تأتي ردا على ضربات جوية باكستانية وقعت في اليوم السابق.

وأعقبت المعارك الحدودية ضربات جوية باكستانية استهدفت العاصمة كابول ومدينة قندهار، سمع دويها مراسلو فرانس برس.