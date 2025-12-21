قتيل وجريح بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قُتل شخص وأصيب آخر الأحد بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حزب الله.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف الى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل وقف هشّ لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارتي العدو الإسرائيلي اليوم على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدتا على التوالي إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن ثان بجروح".

وتقع بلدة ياطر على مسافة نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

وفي بيانين منفصلين، قال الجيش الإسرائيلي إنه "هاجم عنصرا إرهابيا من حزب الله في منطقة ياطر بجنوب لبنان"، مضيفا لاحقا أنه "هاجم (...) عنصرا إرهابيا إضافيا" من الحزب اللبناني في المنطقة نفسها.

في المقابل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني الأحد أن وحدة عسكرية تابعة لها "عثرت (...) على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون" الحدودية بجنوب لبنان وقامت بتفكيكه.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، قُتل قرابة 340 شخصا بغارات إسرائيلية في لبنان بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله الى شمال الليطاني، وصولا الى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدّم اليها خلال الحرب الأخيرة.

إلا أن إسرائيل تبقي على خمسة مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، بينما يرفض حزب الله نزع سلاحه، مشيرا الى أن الاتفاق يلحظ فقط منطقة شمال الليطاني الحدودية.

وأقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقا للاتفاق بدأ الجيش تنفيذها، على أن تنتهي المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الحدودية مع اسرائيل (جنوب الليطاني) بحلول نهاية العام.

لكنّ إسرائيل صعّدت غاراتها الجوية في الأِسابيع الأخيرة، متهمة حزب الله بإعادة بناء قدراته ومشككة في فعالية الجيش اللبناني.

المصدر: فرانس برس