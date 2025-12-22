محافظ دهوك: توزيع أكثر من 10 آلاف قطعة أرض على الموظفين ونتجه نحو "البناء العمودي" لضمان جودة الخدمات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ دهوك، الدكتور علي تتر، عن استمرار وتكثيف الجهود لتوزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين المستحقين في عموم أقضية ونواحي المحافظة.

مؤكداً أن العملية تسير وفق جداول زمنية وإجراءات إدارية وقانونية دقيقة.

وفي مؤتمر صحفي عقده لتسليط الضوء على مستجدات ملف الأراضي، أوضح تتر أن الدوائر المعنية تعمل بزخم عالٍ لفرز الأراضي وتجهيز المخططات العمرانية.

وقال: "العمل جارٍ على قدم وساق في كافة الأقضية والنواحي، وقد تم إنجاز ملفات آلاف القطع، ونبشر الموظفين بأن توزيع الوجبات القادمة سيبدأ مع حلول العام الجديد (شهر يناير)، لتشمل أقضية أخرى فور اكتمال الإجراءات".

ورداً على التساؤلات المتعلقة ببعض المناطق مثل ناحية "خانكي" وقرى المكونات (المسيحية والإيزيدية)، شدد المحافظ على التزام الحكومة التام بقوانين برلمان كوردستان التي تمنع التغيير الديموغرافي.

وأضاف: "نحن نعيش في بيئة من الأخوة والتعايش، وقرارات توزيع الأراضي تراعي الخصوصية التاريخية والاجتماعية لكل منطقة، ولن نسمح بأي إجراء يمس هذا التوازن".

وكشف الدكتور علي تتر عن توجه المحافظة نحو "البناء العمودي" (الشقق السكنية) كحل استراتيجي ومستدام.

مبيناً أن طبيعة دهوك الجبلية والمحدودية الجغرافية لبعض الأقضية مثل "سيميل" وزاخو تتطلب هذا النوع من التوسع.

وأشار إلى أن البناء العمودي يسهل على الحكومة توفير الخدمات الأساسية بكفاءة عالية، قائلاً: "توفير المياه، الكهرباء، الطرق، والمدارس في المجمعات العمودية أسرع وأكثر جدوى اقتصادية من التوسع الأفقي المشتت، وهو المسار الذي تسلكه دول العالم المتقدمة لضمان رفاهية المواطن وحماية البيئة".

واختتم محافظ دهوك تصريحه بالتأكيد على أن توزيع الأراضي يتم بناءً على "نظام النقاط" لضمان العدالة والشفافية، وأن كل موظف مستحق سيحصل على حقه تباعاً مع اكتمال فرز المساحات المخصصة في الماستر بلان (المخطط الرئيسي) لكل منطقة.