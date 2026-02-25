بمشاركة قيادات كوردية: البرلمان الأوروبي يستضيف مؤتمراً لمناقشة مستقبل العلاقة بين "قسد" ودمشق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- يستضيف البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، 25 شباط 2026، مؤتمراً خاصاً يتم فيه مناقشة أوضاع غرب كوردستان (شمال شرق سوريا)، والعلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق، وعملية السلام في تركيا وشمال كوردستان بشكل مفصل.

وبحسب مراسل كوردستان 24، ينظّم هذا اللقاء من قبل تحالف مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، ويشارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الكوردية البارزة الذين سيلقون كلمات فيه.

وخلال الاجتماع، تتحدث ثلاث شخصيات بارزة حول القضايا الحساسة في المنطقة؛ حيث من المقرر أن تستعرض إلهام أحمد، الرئيسة المشبمشاركة قيادات كردية: مؤتمر في بروكسل يناقش مستقبل العلاقة بين "قسد" ودمشق.تركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، تفاصيل المفاوضات والاتفاقات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحكومة دمشق، كما ستسلط الضوء على الجهود السياسية لإيجاد حل سلمي وإنهاء الأزمة السورية.

من جانبه، يتحدث مدحت سنجار، عضو وفد إمرالي والسياسي من شمال كوردستان، عن وضع عملية السلام في تركيا، حيث سيحلل العقبات التي تحول دون استئناف الحوار بين حزب العمال الكوردستاني والحكومة التركية، ويطرح السبل الممكنة للحل.

كما ستسلط روهلات عفرين، القيادية في وحدات حماية المرأة (YPJ)، الضوء خلال المؤتمر على مسألة دمج قوات (قسد) مع الجيش السوري وتأثيرات ذلك على الوضع الأمني في المنطقة، فضلاً عن الإشادة بدور المرأة في التغييرات السياسية والعسكرية في غرب كوردستان.

يأتي هذا المؤتمر في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة حساسة من المتغيرات، ومن المتوقع أن يكون لنتائج هذه المناقشات تأثير على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه الملف الكوردي في سوريا وتركيا.