"ديلان يشيلغوز" ذات الأصول الكوردية تتسلم مهامها وزيرةً للدفاع في هولندا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نشرت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو وصوراً توثق مراسم التنصيب الرسمية لـ "ديلان يشيلغوز"، إيذاناً ببدء مهام عملها وزيرةً للدفاع في الحكومة الهولندية الجديدة.

وتنحدر يشيلغوز في أصولها من مدينة "ديرسم" بكوردستان تركيا (شمال كوردستان)، وتُعد واحدة من الوجوه السياسية البارزة في هولندا؛ حيث شغلت قبيل توليها حقيبة الدفاع منصب وزيرة العدل والأمن، فضلاً عن توليها عدة مناصب حكومية وبرلمانية سابقة أثبتت خلالها كفاءة عالية في الإدارة والسياسة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، ترتبط الوزيرة ديلان يشيلغوز بعلاقات جيدة مع إقليم كوردستان؛ إذ أجرت في وقت سابق زيارة رسمية إلى العاصمة أربيل، التقت خلالها برئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

وحينها، بحث الجانبان خلال ذلك اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا ذات الاهتمام المتبادل، مما يعكس اهتمامها بمد جسور التواصل مع موطنها الأصلي في إطار مهامها الدولية.

يأتي اختيار يشيلغوز لهذا المنصب السيادي الحساس كخطوة تعزز دور الكفاءات من أصول مهاجرة في قيادة المؤسسات الدفاعية والأمنية في القارة الأوروبية.