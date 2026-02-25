“مؤشر البيتزا” يصل تل أبيب… قيود على طلبات الطعام داخل مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن سلاح الجو الإسرائيلي أصدر خلال الشهر الجاري تعليمات جديدة لجنوده العاملين في مجمع “الكرياه” العسكري وسط تل أبيب، تقضي بعدم طلب الطعام مباشرة إلى داخل القاعدة، والاكتفاء بتسلّمه من نقاط خارج المعسكر.



وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الإجراءات بدافع مخاوف أمنية، إذ قد يُفسَّر ارتفاع عدد طلبات الطعام في ليلة معينة على أنه مؤشر على وجود حشد عسكري غير اعتيادي داخل القاعدة، ما قد يلمّح إلى استعدادات لعملية عسكرية، خصوصاً في ظل التوترات المرتبطة بإيران.



وأشارت الصحيفة إلى ما يُعرف إعلامياً بـ“مؤشر البيتزا” في البنتاغون، وهو تعبير متداول يفيد بأن زيادة طلبات الوجبات السريعة إلى مقار عسكرية حساسة قد تعكس نشاطاً عملياتياً استثنائياً.

وتعكس هذه الخطوة – وفق مراقبين – حساسية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجاه أي مؤشرات قد تُستغل استخبارياً، حتى وإن تعلّق الأمر بطلبات طعام.