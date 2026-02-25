الشيباني يعقد اجتماعاً مع المبعوث الأميركي إلى سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عُقد في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، لقاءٌ بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

خلال اللقاء، شدد الجانبان على الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل جغرافيتها، مع استعراض الخطوات العملية المنجزة في ملف اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.

كما بحثا إطلاق أعمال اللجنة الدولية بقيادة سورية لضمان الشفافية في ملف تدمير الأسلحة الكيميائية تحت إشراف وطني كامل.

وتطرق الجانبان إلى أهمية دعم سوريا في مكافحة تنظيم “داعش” وتفعيل دورها كشريك أساسي في الأمن الإقليمي.

وأكد باراك اهتمام كبرى الشركات الأمريكية بالمشاركة في النهضة الاقتصادية السورية، وخاصة في قطاع النفط والطاقة، وفتح آفاق الاستثمار أمام الخبرات الدولية.

وفي ختام اللقاء، بحث الجانبان الترتيبات اللوجستية والسياسية اللازمة لإعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن، بما يضمن صون مصالح الشعبين، وتعزيز القنوات الرسمية بين البلدين.