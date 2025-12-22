يوفر 300 فرصة عمل للشباب.. انطلاق مهرجان رأس السنة في دهوك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تحتضن مدينة دهوك مهرجاناً خاصاً بمناسبة رأس السنة الجديدة، بمشاركة نحو 120 شركة محلية وأجنبية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية ودعم المشاريع المحلية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب وسكان المنطقة.

ويضم المهرجان أكثر من 100 خيمة خُصصت لعرض مختلف أنواع السلع والمنتجات، حيث تمكن المنظمون من توفير نحو 300 فرصة عمل للشباب من الجنسين، فيما تستمر فعالياته حتى حلول رأس السنة الجديدة، مع تقديم تخفيضات كبيرة على المواد الاستهلاكية والاحتياجات الأساسية.

وشهد المهرجان مشاركة نسوية لافتة، من بينها بَفرين محمد، التي تعرض مأكولات كوردية تقليدية، وتمكنت من توفير فرص عمل لأربع نساء أخريات للعمل معها.

وأكدت بَفرين في حديثها لـ كوردستان 24 أن المهرجان شكّل فرصة تجارية جديدة، وساهم في توسيع دائرة الزبائن والتعريف بالمنتجات المحلية.

من جانبه، شدد أحد المشاركين، أسوان هاشم، على أهمية استمرارية مثل هذه الفعاليات الاقتصادية، لكونها تفتح آفاقاً جديدة للعمل أمام المواطنين، سواء من خلال إيجاد فرص عمل مباشرة أو عبر تسويق المنتجات المتنوعة، مثل الأغذية، والزهور، والأعمال اليدوية.

وفي السياق ذاته، أوضح روجان عبدالباقي، الذي يعمل في مجال التسويق الإلكتروني، أن مشاركته في المهرجان أتاحت لزبائنه فرصة الاطلاع المباشر على منتجاته الطبيعية، الأمر الذي عزز ثقة المستهلكين وترك أثراً إيجابياً على حجم المبيعات.

بدوره، أكد محمد سلمان، المتحدث باسم المهرجان، أن أكثر من 300 شاب وشابة يعملون ضمن فعالياته، مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو دعم المواطنين في ظل الظروف المعيشية الحالية، من خلال تقديم تخفيضات حقيقية، إذ تُعرض جميع المنتجات المشاركة بأسعار أقل من أسعار السوق.

ويُعد هذا المهرجان، الذي يضم المنتجات المحلية، والمأكولات الكوردية، والأعمال اليدوية، إلى جانب أنشطة متنوعة أخرى، خطوة مهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتسويق الإنتاج الوطني، فضلاً عن دوره في إدخال البهجة على نفوس الشباب الذين أُتيحت لهم فرص عمل جديدة.