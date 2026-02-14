مظلوم عبدي يلتقي ليندسي غراهام

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- التقى مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بوفد رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن؛ حيث ترأس الوفد الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام، وضم في عضويته كلاً من أعضاء مجلس الشيوخ: شيلدون وايتهاوس، جاكي روزن، بيتر ويلش، وأندي كيم.

السبت، 14 شباط/فبراير 2026، كتب مظلوم عبدي على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) حول الاجتماع قائلاً: "لقد كان شرفاً كبيراً أن نلتقي بهذا الوفد ذي الخبرة من الكونغرس. لقد كان هؤلاء الأعضاء، برئاسة السيناتور غراهام، من أبرز المدافعين عن حقوق شعبنا وقواتنا طوال الفترة الماضية".

وأشار القائد العام لـ (قسد) إلى أن هذا الوفد حافظ على تواصل مستمر مع قوات سوريا الديمقراطية، واستمع بدقة إلى المطالب والتطورات الميدانية، وأضاف قائلاً: "لقد لعبوا دوراً حاسماً في دعم قضيتنا من خلال العديد من المبادرات ومشاريع القوانين، ولا سيما (قانون حماية الكرد)، الذي اعتبرناه خطوة تاريخية ومقدرة للغاية".

كما أعرب مظلوم عبدي عن شكره لإخلاص أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء في سبيل ترسيخ الاستقرار في المنطقة، ولمساعداتهم المستمرة لسوريا وشعبها في هذه اللحظة الحساسة، مؤكداً أن أعضاء الكونغرس هؤلاء سيظلون شركاء رئيسيين من أجل تحقيق العدالة والحرية للشعب الكردي.



