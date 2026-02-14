وزير الخارجية العراقي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني لبحث مستجدات المفاوضات مع الولايات المتحدة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم السبت الموافق 14 شباط 2026، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي.

وخلال الاتصال، استعرض الوزير الإيراني مجريات المفاوضات التي جرت بين الوفدين الإيراني والأمريكي، ناقلاً صورة شاملة عن أجواء المحادثات والموضوعات التي تم بحثها، ولا سيما نتائج الجولة الأخيرة التي عُقدت في سلطنة عُمان، والتي وصفها بأنها إيجابية وجادة.

كما بحث الجانبان الخطوات المقبلة، بما في ذلك عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جنيف، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار بما يسهم في تحقيق نتائج بنّاءة تعزز الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شدد حسين على أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الاجتماع المرتقب في جنيف، مؤكداً دعم العراق الكامل للعملية التفاوضية، وتمنياته بنجاحها بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

كما أطلع الوزير نظيره الإيراني على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بشأن نقل سجناء تنظيم «داعش» إلى العراق، مؤكداً أنهم باتوا تحت سيطرة السلطات العراقية، وسيجري التعامل معهم وفقًا لأحكام القانون العراقي.

وفي ختام الاتصال، أعرب الوزير عن شكره لنظيره الإيراني على إحاطته بتفاصيل المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي، وتواصله المستمر في هذا الشأن.