حلب: نزوح سكان أحياء الشيخ مقصود والأشرفية مع تصاعد القصف المتبادل

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر المرصد السوري بإصابة 9 مدنيين، بينهم طفلة، جراء القصف المتبادل والاشتباكات المستمرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مساء اليوم.

وبحسب المصادر، لا يزال القصف المتبادل مستمرا بين الأطراف المتنازعة، وسط استخدام أسلحة ثقيلة، ما فاقم من حالة الخوف والهلع بين السكان المدنيين.

وفي سياق متصل، تشهد أحياء الخالدية، الهلك، وبستان الباشا حالات نزوح للأهالي باتجاه مناطق أكثر أمانًا، خشية اتساع رقعة الاشتباكات واستمرار الاستهدافات في محيط الأحياء السكنية.

ولا تتوفر حتى اللحظة معلومات دقيقة عن حجم الأضرار المادية، في حين تستمر حالة الاستنفار الأمني، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الإصابات في حال استمرار التصعيد.

وبعد وصول 7 إصابات إلى مشفى الرازي في مدينة حلب، بينهم عنصرين من الدفاع المدني، جراء القصف والاشتباكات الدائرة ارتفع عدد الإصابات إلى 16 إصابة.