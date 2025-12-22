السفارة العراقية في ليبيا لـ كوردستان24: أنهينا إجراءات عودة عشرات المهاجرين الكورد إلى الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، أن السفارة أنهت إجراءات العودة الطوعية لـ70 مهاجراً كوردياً إلى إقليم كوردستان، بعد دخولهم الأراضي الليبية بطرق غير قانونية.

وقال الصحاف في تصريح لـ كوردستان 24 إن السفارة تواصل جهودها المكثفة للكشف عن مصير عشرات المهاجرين الآخرين من الكورد والعراقيين المتواجدين في مناطق مختلفة داخل ليبيا.

مشيراً إلى وجود تنسيق عالٍ مع الجهات الليبية المختصة لتحديد أوضاعهم القانونية وتسليمهم إلى مراكز الإيواء، تمهيداً للشروع بإجراءات إعادتهم الطوعية.

وأوضح أن شبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر لاتزال تنشط في استدراج وخداع شباب إقليم كوردستان والعراق.

مؤكداً أهمية تكثيف الجهود للحد من تدفق المهاجرين عبر ليبيا، داعياً العائلات إلى توعية أبنائها بعدم الانخراط في مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وبيّن الصحاف أن السفارة العراقية تعمل على تأمين احتياجات المهاجرين الأساسية، من خلال توفير الغذاء والعلاج، إضافة إلى تسهيل تواصلهم مع ذويهم.

وخلال الفترة الماضية، أعيدت أيضاً أعداد أخرى من المهاجرين الكورد الذين دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني إلى إقليم كوردستان.

وتُعد ليبيا، في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني وغياب حكومة قوية، إحدى أبرز محطات الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، وسط تحذيرات متواصلة من المنظمات الدولية، بينها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، من المخاطر الجسيمة المرتبطة بهذا المسار.

وبحسب أحدث التقارير الدولية، يتعرض المهاجرون في ليبيا لانتهاكات جسيمة، تشمل المعاملة غير الإنسانية، والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى مخاطر الاتجار بالبشر.