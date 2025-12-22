تصعيد عنيف في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب: وفاة سيدة و16 إصابة بينهم مدنيون

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر المرصد السوري بوفاة سيدة متأثرة بجراحها نتيجة إصابتها البليغة التي تعرضت لها جراء القصف الذي طال حي الشيخ مقصود، كما أصيب 7 مدنيين جدد، جراء القصف المتبادل والاشتباكات المستمرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب في حصيلة تجددت، نتيجة القصف بالدبابات على حي الشيخ مقصود.

ومع هذه الإصابات السبع بلغ العدد الكلي للإصابات بين مناطق الحكومة السورية والشيخ مقصود والأشرفية 23 إصابة والعدد مرشح للزيادة بسبب استمرار الاشتباكات. الأمر الذي فاقم الخوف بين السكان المدنيين.

وتشهد أحياء الخالدية، الهلك، وبستان الباشا حالات نزوح للأهالي باتجاه مناطق أكثر أمانًا، خشية اتساع رقعة الاشتباكات واستمرار الاستهدافات في محيط الأحياء السكنية.

ولا تتوفر حتى اللحظة معلومات دقيقة عن حجم الأضرار المادية، في حين تستمر حالة الاستنفار الأمني، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الإصابات في حال استمرار التصعيد.

وقبل قليل، نشر المرصد السوري عن تجدد الاشتباكات بشكل عنيف، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بين قوات تابعة للحكومة المؤقتة من جهة، وقوى الأمن الداخلي “الأسايش” من جهة أخرى، وسط تصعيد عسكري لافت واستخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.

وبحسب مصادر محلية، استهدفت القوات التابعة للحكومة المؤقتة حيي الشيخ مقصود والأشرفية بقذائف هاون ورشاشات ثقيلة من عيار “دوشكا”، تزامنًا مع اشتباكات مباشرة في عدة محاور داخل الحيين، ما أدى إلى حالة هلع بين المدنيين.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بوصول 7 إصابات إلى مشفى الرازي في مدينة حلب، بينهم عنصرين من الدفاع المدني، جراء القصف والاشتباكات الدائرة.

كما أُغلق طريق غازي عنتاب – حلب من جهة دوار الليرمون، عقب استهداف قنّاص تابع لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” محيط دوار شيحان، وسط انتشار أمني واستنفار واسع في المنطقة.

وأكدت مصادر المرصد إغلاق عدد من الطرق الحيوية في المدينة، وهي: طريق حلب المدينة – الليرمون، طريق الليرمون – المدينة الصناعية، طريق السريان – الأشرفية، طريق المدينة الصناعية – الجندول.

وحذّرت مصادر محلية الأهالي من التوجه نحو مخيم حندرات في الوقت الراهن، نظرًا لخطورة الطريق وانقطاعه نتيجة الاشتباكات المستمرة.

ولا تزال الاشتباكات والقصف مستمرين حتى لحظة إعداد هذا الخبر، مع مخاوف من توسع رقعة التصعيد وارتفاع عدد الإصابات خلال الساعات القادمة.

وقبل قليل أفادت مصادر المرصد السوري بإصابة 9 مدنيين، بينهم طفلة، جراء القصف المتبادل والاشتباكات المستمرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مساء اليوم.

وبحسب المصادر، لا يزال القصف المتبادل مستمرا بين الأطراف المتنازعة، وسط استخدام أسلحة ثقيلة، ما فاقم من حالة الخوف والهلع بين السكان المدنيين.

وفي سياق متصل، تشهد أحياء الخالدية، الهلك، وبستان الباشا حالات نزوح للأهالي باتجاه مناطق أكثر أمانًا، خشية اتساع رقعة الاشتباكات واستمرار الاستهدافات في محيط الأحياء السكنية.

ولا تتوفر حتى اللحظة معلومات دقيقة عن حجم الأضرار المادية، في حين تستمر حالة الاستنفار الأمني، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الإصابات في حال استمرار التصعيد.

وبعد وصول 7 إصابات إلى مشفى الرازي في مدينة حلب، بينهم عنصرين من الدفاع المدني، جراء القصف والاشتباكات الدائرة ارتفع عدد الإصابات إلى 16 إصابة.