فنلندا ترفع سنّ الاحتياط العسكري إلى 65 عاماً اعتباراً من 2026

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت فنلندا الاثنين أنها سترفع اعتبارا من العام 2026 السنّ القصوى لعناصر الاحتياط في جيشها من 60 إلى 65 عاما، لتعزيز للجهوزية العسكرية في مواجهة التهديد الذي تمثّله روسيا المجاورة.

وقال وزير الدفاع أنتي هاكانن إن هذا التعديل الذي يصبح نافذا في الأول من كانون الثاني/يناير بعد أن يوقعه الرئيس، سيؤدي إلى توفير 125 ألف مجنّد إضافي خلال خمس سنوات.

وأوضح هاكانن في بيان أن "عدد عناصر الاحتياط الفنلنديين سيرتفع إلى نحو مليون بحلول سنة 2031".

وتضمّ وحدات الاحتياط الفنلندية في الوقت الراهن نحو 900 ألف مواطن.

وأضاف الوزير "هذه الخطوة، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي نتّخذها لتعزيز قدراتنا الدفاعية، تُظهر أن فنلندا تتولّى أمنها بنفسها، اليوم وفي المستقبل".

ولفنلندا حدود بطول 1340 كيلومترا مع روسيا، وقد أنهت عدم انحياز العسكري الذي دان عقودا بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في نيسان/أبريل 2023، بعد أكثر من عام بقليل على غزو روسيا لأوكرانيا.

وأغلقت هلسنكي حدودها الشرقية مع روسيا في كانون الأول/ديسمبر 2023، لاشتباهها في أن الكرملين يدبّر دخول مهاجرين إليها لزعزعة استقرارها.

المصدر: فرانس برس